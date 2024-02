MC Bin Laden e Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Publicado 13/02/2024 12:19

Rio - A madrugada desta terça-feira (13) foi de muita conversa no "BBB24". Após o 'Sincerinho', atividade que rolou na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa, Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Leidy Elin repercutiram os últimos acontecimentos do jogo. A cantora não tem gostado das atitudes do MC e o classificou como fofoqueiro.

"O que acontece é que a gente percebe que o Bin é fofoqueiro", dispara Wanessa. "E uma coisa que o Michel falou agora e eu concordei muito. Ele falou assim: 'O Bin, ele fica colocando uma pimentinha no meio do negócio'", concorda Lucas Henrique. "Fiquei em choque com ele, não esperava isso", comenta Leidy Elin.

"Será que ele vai tentar, do jeito dele, tentar fazer as pessoas votarem em mim?", pergunta Wanessa. "Com que moral ele vai fazer isso? Até a Giovanna, falei assim: 'desculpa que é o seu namorado'. Ela falou: 'não tenho nada a ver com isso. B.O. dele é B.O. dele", conta Marcus Vinicius. "Ela não está segurando nem os dela, vai segurar os dele", comenta Leidy.

"Segundo o mural da academia o próximo [Paredão] é: eu, você e Ane", diz Yasmin para Wanessa. A cantora, então, diz que não quer que o funkeiro conquiste a liderança pois acha que é alvo dele para uma possível berlinda. "Ele não vai se indispor com ninguém mais", justifica.