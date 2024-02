Tadeu Schmidt brinca sobre fala de Baby do Brasil sobre apocalipse - TV Globo

Publicado 11/02/2024 22:44

Rio - Tadeu Schimdt, apresentador do "Big Brother Brasil", encerrou o programa deste domingo (11) em clima de Carnaval e não perdeu tempo ao fazer uma piada com a polêmica fala de Baby do Brasil sobre o apocalipse, durante o Carnaval de Salvador, no trio de Ivete Sangalo.

"Arrasem na Avenida e vamos ser feliz antes do apocalipse. Beijo", disse Tadeu no final do ao vivo.



Entenda o caso

A cantora Baby do Brasil fez uma previsão durante a passagem do trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, na madrugada deste domingo, e viralizou nas redes sociais. De acordo com Baby, o apocalipse acontecerá entre cinco e 10 anos.



"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", disparou Baby do Brasil. Ivete Sangalo se assustou com a declaração, mas logo respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele", disse. Baby, então, pediu para Ivete cantar "Pequena Eva". "Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo", respondeu Veveta.