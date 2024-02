Davi - Reprodução/Globo

Publicado 11/02/2024 10:23 | Atualizado 11/02/2024 10:54

Rio - Davi entrou no confessionário neste domingo (11), após cogitar desistir do programa . Ele passou cerca de 15 minutos em conversa atribuída por internautas a Boninho, o diretor do reality show. O áudio do papo vazou e viralizou nas redes sociais.

"Você sabe que você saindo, você perde tudo, né? Você perde tudo. Perde a faculdade [curso de graduação que ele ganhou após uma ação na casa], perde tudo. Você já sabia que isso aqui era um jogo. Você é essa pessoa que eles acham que você é? Não? Então está tudo certo. É o que a gente conversou há um tempo... Você sabe quem está falando né? O dono da por** toda! O que está confuso na cabeça?", diz a pessoa da produção em um trecho.

"Meu Deus maravilhoso, repreende essa confusão toda do Davi. Essa confusão de pensamento, retira essa tristeza", pediu Isabelle, aliada do motorista de aplicativo dentro do confinamento, por meio de uma oração feita enquanto a conversa acontecia.