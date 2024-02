Isabelle chora ao lamentar julgamento dos brothers sobre sua relação com Davi - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2024 19:10 | Atualizado 09/02/2024 19:20

Rio - Isabelle desabafou nesta sexta-feira (9) com Beatriz e Marcus Vinicius, no Quarto Gnomo. A cunhã- poranga chorou ao falar da sua relação com Davi. Ela lamenta ser alvo de votos por canta da sua relação com o brother.

"Uma coisa que tá me incomodando muito são olhares", disse Isabelle. Marcus tenta consolar: "Amiga, vai ter que ligar o fod*-s*".



"Muito mesmo. Eu não posso conversar com ele [Davi], que eu percebo se tiver alguém perto, das pessoas que eu já percebi que tão, parece me vigiando, começam a ver, cochichar... Tô começando a me sentir... Ontem na prova foi muito real isso. Não quero me justificar mais, cara. E também não me vejo excluindo ele, deixando de falar com ele. Não vou fazer isso, cara. Eu tô muito confusa", desabafou a sister.

Marcus revela não estar vendo nenhuma atitude errada de Isabelle. "Faz o que seu coração tá mandando. Se fizer o que seu coração tá mandando, não tá errado. Eu não tô vendo nenhuma atitude sua errada”.



"Parece que cometi um crime. É a sensação que eu tenho", afirma a amazonense. "Eu não quero ter que ficar me justificando", reforça ela.