Lucas vence oitava Prova do Líder no ’BBB 24’Reprodução / Globoplay

Publicado 09/02/2024 09:09 | Atualizado 09/02/2024 09:36

Rio - Lucas Henrique, de 29 anos, venceu a oitava Prova do Líder do "BBB 24", na manhã desta sexta-feira, após quase nove horas de resistência. O brother foi o último a deixar a dinâmica que envolvia busca de caixas em um período de tempo estipulado, e garantiu a imunidade, como também o acesso ao tão sonhado VIP.

A prova, que contou com a participação de 17 brothers, teve início na noite de quinta-feira. Após a saída de inúmeros participantes, na manhã desta sexta, o profissional de educação física levou a melhor ao competir contra Beatriz, que se atrapalhou na escolha das caixas.

Na dinâmica, cada jogador precisou se posicionar diante de uma casa com um totem e prender suas mãos a ele. Constantemente, o telão destacava um produto e, a partir de então, os brothers precisavam buscar a caixa exibida no telão e entregá-la no local correto, além de voltar para dar um aperto de mão no tempo estipulado.