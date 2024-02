Alane e Beatriz - Reprodução/Globo

Alane e BeatrizReprodução/Globo

Publicado 09/02/2024 13:42

Rio - Beatriz opinou sobre o jogo de Giovanna , durante uma conversa com Alane nesta sexta-feira (09). Na ocasião, ela indicou que a sister parecia que estava "de férias".

fotogaleria

"Eu não consigo ver a Giovanna jogando, não vejo nada, parece que ela está aqui de férias", disse ela. Em seguida, Alane mencionou uma conversa que ouviu.

"Hoje ela falou assim: 'ai, já estou estressada com a perna e não só eu'. Falei: 'como assim?'. Aí ela falou: 'Não só eu, porque tem gente na casa que também está incomodado'. Não sei o que ela quis dizer, não sei se ela acha que as pessoas votam nela porque está com o pé assim. É o que sempre falo, o pé pode limitar para prova, mas não limita fala. Eu não vejo ela jogando com a boca", acrescentou.

"Do dia que ela chegou aqui, nunca vi... não tem nada a ver com o pé, não", concordou a vendedora.