Rio - Rodriguinho desabafou com Pitel nesta quinta-feira (08), sobre os constantes desentendimentos que teve com Fernanda, devido a opiniões divergentes

"Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente", começou ele.

De acordo com o cantor, a relação deles ficou estremecida após ele ter comentado sobre um comportamento dela. "Ela não quer a gente do lado dela. Ela quer a gente do lado dela falando o que ela quer ouvir. Eu não vou falar o que ela quer ouvir porque não acho certo", afirmou.

"A gente só se conhece há um mês. Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Só faço o que você me pede. O que foi falado para ela foi que ela pediu. Ela mudou tudo, fez do jeito que quis, e a culpa é nossa? Quero que se f*da como ela se sente, porque eu não errei!", acrescentou.

Por fim, decidiu que não dará mais espaço para diálogos com a sister. "Se tem uma coisa que eu sei, é ser frio. Sei que ela vai querer conversar comigo, e só vou falar: 'Não tem conversa. Você poderia ter me perguntado antes de ficar fria e me tratar mal", concluiu.