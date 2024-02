Wanessa tenta manipular Isabelle no BBB 24 - Reprodução/Globo

Wanessa tenta manipular Isabelle no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 07/02/2024 19:57 | Atualizado 07/02/2024 19:58

Rio - Wanessa tentou mais uma vez colocar Isabelle contra Davi durante conversa no "BBB 24" nesta quarta-feira (7). A cantora sugeriu que se uma pessoa é aliada da forma que eles são, deveria jogar junto, mas não vê isso acontecer e pressionou a sister por apoiar o baiano no jogo.

"Não é passar a mão na cabeça, mas depois de várias questões, ele continuar com esse comportamento dele, ele não melhorar, ele mandar mais gente calar a boca, prepotente, criando confusão e caos, você tá vendo isso e continuar sendo uma pessoa que vai proteger no jogo, aí não tem como falar que você não está passando a mão na cabeça. Se proteger no jogo. É sua escolha", disse Wanessa.

A namorada de Dado Dobalella insiste em dizer que Davi é agressivo, que mandou Yasmin calar a boca e está jogando sujo.

"Quando você protege alguém no jogo, que não está sendo legal no jogo, não é passar a mão na cabeça porque você acha legal, mas 'eu entendo, eu protejo, é o jeito dele'. E não entender a seriedade disso nas questões aqui", completou.