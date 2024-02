Wanessa critica, mais uma vez, o jogo de Davi - Reprodução / Globoplay

Publicado 07/02/2024 10:35 | Atualizado 07/02/2024 10:46

Rio - Após conversar com Davi Brito, Wanessa Camargo decidiu fazer uma análise sobre o jogo do brother. Durante um bate-papo com Yasmin Brunet e Lucas Henrique, na madrugada desta quarta-feira, a cantora afirmou que o motorista de aplicativo possui "falhas de caráter" e alegou que ele "não merece" vencer a 24ª edição do "BBB".

"Ele [Davi] já tomou atitudes que, para mim, fazem não merecer estar aqui como finalista", iniciou a filha de Zezé Di Camargo. "O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui e que eu torço para ganhar, muito mais do que ele", opinou.

"Para mim, o Rodrigo, o Buda [Lucas], a Yasmin, o Michel, a Raquele, a Cunhã [Isabelle], a Anny, o Alegrete [Matteus], o Marcus, a Leidy... Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves", reforçou a artista.



"Se eu tiver um embate com ele [Davi] e sair, não vai mudar o que eu vivi aqui dentro. Eu fiz tudo que eu podia para tentar. Fiz um exercício muito profundo e sincero de tentar olhar ele com outros olhos. Tentei passar a mão na cabeça dele, tentei mesmo!", lamentou.

"Mesmo que o público não esteja vendo, não posso controlar a visão de cada um. Se o público acha que eu tenho que sair por estar sendo injusta com ele, paciência. Mas não tem nada que eu vá mudar", finalizou a sister.

Ainda nesta quarta-feira, a postura de Wanessa chegou a ser elogiada por Zezé Di Camargo. O sertanejo afirmou sentir-se "orgulhoso" ao assistir a conversa da filha com Davi e indicou que os internautas prestassem muita atenção no diálogo da dupla.

"Vendo o diálogo da minha filha com o Davi... Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça... Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste a esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida", publicou ele.