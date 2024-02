Zezé Di Camargo defende Wanessa: ’Orgulho’ - Reprodução Internet

Publicado 07/02/2024 08:23 | Atualizado 07/02/2024 10:42

Rio - Zezé Di Camargo está nos Estados Unidos, mas continua acompanhando a filha, Wanessa Camargo, no "BBB 24". O sertanejo postou nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, um vídeo em que elogia a cantora pela conversa que ela teve com Davi.

"Vendo o diálogo da minha filha com o Davi... Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça... Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste a esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida", disse o cantor nas redes sociais.

Após a saída de Juninho, Davi chamou Wanessa para conversar e pediu desculpas para a cantora. "A conversa que a gente teve ali no dia do Big Fone de manhã cedo para mim tinha resolvido muita coisa e, ontem, no Sincerão, quando você teve o seu momento de se expressar e opinar o que você achava em relação a mim, e eu super respeito a sua opinião, mas na minha concepção, a gente já tinha tido uma conversa", disse o motorista de aplicativo, que também falou sobre ter usado o termo "psiu" com Yasmin Brunet.

"Pra mim, isso não é uma falta de respeito, é um costume que eu tenho de, no meio da conversa, falar 'psiu'. Não é um 'cala a boca'", garantiu Davi, que ainda assim prometeu parar de usar essa expressão.

Wanessa disse que não concorda com Davi. "As palavras têm significado, e você não pode mudar o significado delas. 'Psiu' é 'cala a boca'. Isso é inadmissível, você não pode falar, em uma conversa, para alguém calar a boca", disse a cantora. "Se para você não é, eu estou te avisando, você com 21 anos de idade. Não sei se não te ensinaram, mas não se fala 'psiu' para ninguém. É inadmissível e é uma falta de respeito", completou a filha de Zezé Di Camargo.

"Na minha cabeça, é muito claro que você não entendeu a gravidade. Porque se você entendesse, a primeira coisa que você ia fazer de manhã quando encontrasse com ela era: 'Yasmin, eu preciso falar com você urgente'. Isso para mim soaria verdadeiro", concluiu Wanessa.