Juninho comparou a voz de Alane com a de Derrick Green, Sepultura - Reprodução/Instagram

Juninho comparou a voz de Alane com a de Derrick Green, SepulturaReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 19:18 | Atualizado 06/02/2024 19:23

Rio- Após Juninho afirmar que Alane parece uma cantora de heavy metal e comparar sua voz com a do Sepultura, o vocalista da banda reagiu nas redes sociais.

fotogaleria

O americano Derrick Green se divertiu com a cena e compartilhou em suas redes sociais. O Instagram oficial da banda e o guitarrista Andreas Kisser também entraram no assunto que viralizou nas redes sociais e compartilharam a discussão entre os brothers, que aconteceu no quadro "Sincerão" do "BBB 24". "Estamos de olho", comentou o perfil da banda.

"Ela parece uma cantora de heavy metal da banda Sepultura quando ela fica nervosa. Ela grita de uma forma que me assustou ontem", disse Juninho.

Entenda a treta

Após a formação do paredão, Alane e Juninho discutiram na sala do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada de segunda-feira (5). Leidy Elin acompanhou a briga e também confrontou o brother, que flertou com a dançarina na última festa, a deixando incomodada já que o motoboy havia demonstrado interesse na trancista em situações anteriores.

Tudo começou no discurso de permanência do Juninho. "Pra mim, inventar ou criar situações não é jogar limpo. Tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo. Muita deslealdade", disse ele. Alane, então, foi tirar satisfação com o brother. "O que eu estou inventando?", perguntou ela. O motoboy começou a falar e foi interrompido pela dançarina. "Você perguntou, agora você vai deixar eu falar", afirmou ele, aumentando o tom de voz. "Fala baixo comigo", pediu Alane.

Juninho, então, se defendeu. "Ontem, na festa, eu flertei com você da seguinte maneira... A gente conversou de vários assuntos, Pará, o nome da minha filha... E foi lá que eu disse pra você, diante da situação que ocorreu, que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda, eu disse: 'Inclusive, te acho uma mulher muito bonita, e lá fora eu te pegaria'", explicou o brother. "Você falou: 'Eu até te pegaria lá fora'. Falei que sou amiga da Leidy e não concordava com isso, e não tinha nada a ver", rebateu Alane.

"Eu te disse que pegaria lá fora. O que eu tive com a Leidy aqui, foi um flerte, rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho", continuou Juninho. "Você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte, um selinho?", questionou a modelo. "Não, ela me deu um estalinho", ressaltou o motoboy. Leidy se meteu na conversa. "Eu te dei um estalinho?", perguntou. "Não importa quem deu", destacou Alane.

O brother concordou, mas a trancista disparou: "Ah, Juninho! Está se sentindo um gostosão". "Ninguém quer te pegar, Juninho, para de ser doido", completou Alane.

O motoboy ressaltou que era solteiro e questionou a sister: "Por que eu não posso flertar?". A dançarina rebateu: "Por que eu sou cobra por ter contado que você flertou com ela e flertou comigo?". Juninho disse que a atitude dela foi desnecessária. "Você foi falar com ela como se eu tivesse um compromisso com ela".

"Você perguntou se eu queria te pegar? Porque eu não queria. 'Eu até te pegaria lá fora', cadê o respeito? O jeito que tu me olha, naquela festa, não tinha respeito. Você conversou comigo pegando na minha mão e eu tirava a mão de ti", explicou Alane. "Gente, eu acho que vocês estão viajando", frisou o brother.