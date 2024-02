Dado Dolabella critica postura de Davi Brito, do ’BBB 24’ - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 09:52 | Atualizado 06/02/2024 10:37

Rio - Dado Dolabella usou as redes sociais, nesta terça-feira, para fazer uma série de críticas a Davi, um dos participantes do "BBB 24". O artista escreveu um longo texto alfinetando a postura do brother e aproveitou para defender a namorada, Wanessa Camargo, que acusou o motorista de aplicativo de "jogar sujo" durante a dinâmica do Sincerão , realizada na noite de segunda.

"Imagina se fosse você... Basta se colocar no lugar dela. No primeiro dia, mesmo sendo avisado para não fazer por Leidy Elin, Davi colocou carnes no feijão que Wanessa separou para fazer (sendo vegana e sendo a única proteína que ela come ali)", iniciou Dado através dos stories do Instagram.

"O viu praticando homofobia algumas vezes e gritando, descontrolado, pela casa. Assediou Giovanna umas três vezes, beijando pescoço, pés e pernas... Pediu em casamento tendo mulher em casa", elencou o artista sobre o motorista de aplicativo.

"Pratica manterrupting [ou seja, interrompe mulheres constantemente] o tempo inteiro, cortando mulheres, querendo impor sua fala, e não respeita o coletivo", criticou.

"Manipulador (deixou claro isso manipulando votos com Isabelle, Raquele, Michel) sempre contra Wanessa, com isso deixou sua aliada no Paredão e seus "parças" na mão, porque mudou para Michel do nada", acusou Dado.

"Mentiu quando disse que não tinha falado que entre camarote e pipoca, o pipoca que tinha que ganhar, inclusive dizendo o nome dela... Quando Wanessa foi perguntar para ele, Davi disse que não, que não falou isso, que não lembrava...", afirmou o namorado da filha de Zezé Di Camargo.

"Agora, imagina você convivendo contra tudo isso. Mas pimenta no dos outros é refresco, né?!", concluiu.