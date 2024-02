Wanessa Camargo - Reprodução/Globoplay

Publicado 05/02/2024 12:01

Rio - Wanessa Camargo voltou a afirmar nesta segunda-feira (05) que Davi é agressivo e comparou a discussão do brother com Yasmin com a de Juninho e Alane.

"O Davi foi muito mais agressivo como homem para cima de você do que o Juninho foi com a menina. Ele falou alto, o Davi fez isso com você e ainda mandou um 'psiu'", disse para Yasmin.

Em seguida, a cantora questionou o motivo pelo qual os homens não defenderam Yasmin. "Cara, cadê os homens todos? Só foi o Bin e o Rodriguinho ali. E a Alane foi falando alto com ele [Juninho] e ele falou alto também [...]", acrescentou.