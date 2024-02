Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão no paredão

Publicado 05/02/2024 07:32

Rio - O sétimo paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo, e Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão na berlinda. Vale lembrar, que desta vez, o público vota em quem deve sair da casa. Um dos participantes deixa o reality show nesta terça.

A formação deste paredão foi cheia de novidades. Após Davi atender o Big Fone e dar uma pulseira para alguns brothers, a casa ficou dividida em dois grupos: com pulseira (MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin) e sem o acessório (Davi, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa).

Dono do colar do anjo, Matteus ficou imune e imunizou Deniziane. "Cada dia estou tendo mais admiração, gosto muito dela", afirmou ele em seu discurso. Em seguida, a líder Fernanda indicou Beatriz ao paredão. "Houve uma situação bem chata. Teve uma demonstração gratuita de desrespeito com a minha pessoa, com a minha liderança. Não soube lidar, passou dos limites. Então, é só por isso", destacou a confeiteira, se referindo a uma atitude da sister na última na sexta-feira (2).

Na primeira etapa da votação, os participantes com pulseira foram para o Quarto Gnomo e tiveram que votar no grupo sem pulseira. Já os brothers sem pulseira ficaram no Quarto Fada e tiveram que votar em quem estava com pulseira. A votação foi aberta. Juninho foi o mais votado pelo grupo sem pulseira. Já Alane e Isabelle foram as mais votadas pelo grupo com pulseira. Líder, Fernanda desempatou e optou por mandar Alane ao paredão.



Na segunda etapa, os participantes votaram no confessionário. No entanto, eles só poderiam votar em pessoas de seu próprio grupo. Isabelle foi a mais votada pelo grupo sem pulseira e Marcus Vinicius foi eleito pelo grupo com pulseira. Sendo assim, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus Vinicius, então, disputaram a prova bate-volta. Marcos levou a melhor e escapou do paredão.