MC Bin Laden e Giovanna dão primeiro beijo no BBB 24 - Reprodução

Publicado 03/02/2024 08:00

Rio - Depois de muitas investidas, MC Bin Laden e Giovanna finalmente deram o primeiro beijão durante a festa desta sexta-feira (2) no BBB 24. Ao verem a cena, os demais participantes comemoraram e posaram fazendo corações com a mão atrás do casal.

Antes de se beijarem, Bin e Giovanna tiveram um longo papo sobre a possível relação dos dois. A sister, então, disse o que a impedia de se envolver. "Eu fico receosa de acabar misturando as coisas. Influenciar, entendeu? Tanto para mim, quanto para você. Não só do meu lado", contou.

Confira o momento do beijo:

O povo atrás vendo Mc Bin e Giovanna se beijar kkkkkkkkkkk #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/7UgG7CmFRD — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 3, 2024