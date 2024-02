Luigi reencontra fillho após deixar o BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 16:20 | Atualizado 02/02/2024 16:24

Rio - De volta pra casa, Lucas Luigi, ex-BBB 24, ganhou uma festa surpresa e se emocionou ao rever o filho Dom. O momento foi registrado na rede social dele nesta sexta-feira (2).

"Nosso cria tá na área! Olha só que encontro lindo e emocionante do nosso cria com seu filho e família. A mãe de Luigi preparou seu prato predileto Rabada com Agrião, nosso cria já chegou amassando! Felicidade transbordando por aqui", diz a legenda do vídeo postado nas redes sociais.

'Papai te ama, tá?", disse Luigi ao abraçar o menino que segurava uma folha escrito: "Seja bem-vindo papai".

"Que coisa linda", reagiu a ex-BBB Gleici Damasceno.

Luigi comenta jeito expressivo: 'Corpo não acompanha muito o cérebro'

Luigi participou do "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira, e tomou café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga. Eliminado do "BBB 24", nesta terça, em um paredão contra Alane, Isabelle e Juninho, o vendedor falou sobre sua participação no reality show e se divertiu ao comentar suas expressões, que chegaram a virar meme fora da casa.

"Sou um cara que gosto de pensar em tudo, prestar atenção em tudo. Meu corpo não acompanha muito meu cérebro. Então, tenho que parar esperar a informação chegar no corpo para falar... As vezes o cérebro trabalha, a boca não acompanha e dá aquele delay para a informação vir correta e eu não sair falando qualquer coisa", explicou.