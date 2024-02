Gil Do Vigor - Reprodução/Instagram

Gil Do VigorReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 13:15

Rio - Gil do Vigor aproveitou o conflito recente na madrugada desta quinta-feira (1°) no "BBB 24", em que Davi chamou Lucas Henrique de "calabreso" para admitir que não sabia o significado da palavra "basculho", quando usou o termo durante uma discussão com Pocah no " BBB 21 ".