Tadeu Schmidt explica termo calabreso - Reprodução

Tadeu Schmidt explica termo calabresoReprodução

Publicado 01/02/2024 23:09

Rio - Tadeu Schmidt explicou, nesta quinta-feira (1º), o termo "calabreso", dito por Davi durante uma briga com Lucas Henrique e que gerou uma grande polêmica dentro da casa. Ao conversar com o público, o apresentador brincou com a situação e esclareceu o significado da palavra, dizendo que não é homofobia.

fotogaleria

"Vou logo explicando que 'calabreso' é uma brincadeira que viralizou na internet, sem nenhuma ligação com gordofobia. Só que a maioria lá da casa não sabia disso e aí o clima que já estava quente demais, como vocês viram, explodiu para geral", disse.

Na briga, Davi chamou Lucas Henrique de 'calabreso' e a casa, sem saber o significado, acreditou ser por causa do peso do brother. "Você é fofoqueiro. Vai lá, calabreso!", disparou Davi para Lucas. Depois da confusão, Leidy Elin, Giovanna, Michel e Marcus procuraram Davi para interrogá-lo sobre o significado do termo, já que Bin Laden disse que era chamado de "calabreso" por ser gordo. "O que é 'calabreso'? Não se faz de desentendido... Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda", interrogou Leidy Elin.

Confira: