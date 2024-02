Ex-BBB Lumena faz brincadeira com Lucas Henrique, participante da edição deste ano do reality - Reprodução/Instagram/Rede Globo

Ex-BBB Lumena faz brincadeira com Lucas Henrique, participante da edição deste ano do realityReprodução/Instagram/Rede Globo

Publicado 01/02/2024 17:13

Rio - Lumena Aleluia, conhecida por ter participado do 'BBB 21', divertiu internautas com seu comentário sobre um dos participantes desta edição do reality, Lucas Henrique. Nesta quinta-feira (01), a influenciadora viralizou com uma postagem sobre a briga recente entre o brother e seu colega de colega de confinamento, Davi Brito.

fotogaleria



"Quando Lucas Buda sair precisamos organizar um chá revelação. Será emocionante quando ele descobrir que não é Camarote!", caçoou a ex-sister em seu perfil do X, o antigo Twitter. A brincadeira tem origem na aproximação de Lucas com os integrantes do grupo de celebridades, em especial o cantor MC Bin Laden, que também acabou se envolvendo na confusão desta madrugada. "Ele vive 'babando ovo' dos Camarotes. Faz de tudo por eles, puxa muito o saco e age como se fosse um kkk", concordou um perfil da plataforma.



Não demorou para que o post repercutisse nas redes, arrancando risadas de muitos usuários: "'Pipoca do c*r*lho.' Quando ele meteu essa, bateu uma vergonha alheia!", contou uma pessoa. "O BBB estraga as pessoas. Olha eu aqui concordando com a Lumena", lamentou outra. "Esse cara é a sombra dos Camarotes. Precisa ser estudado! Só puxa saco e já se acha um deles", reclamou uma terceira. "Corta pra Lumena na edição dela sendo chaveirinho da Karol Conká, Projota e Nego Di", lembrou mais uma. "Quando Lucas Buda sair precisamos organizar um chá revelação. Será emocionante quando ele descobrir que não é Camarote!", caçoou a ex-sister em seu perfil do X, o antigo Twitter. A brincadeira tem origem na aproximação de Lucas com os integrantes do grupo de celebridades, em especial o cantor MC Bin Laden, que também acabou se envolvendo na confusão desta madrugada. "Ele vive 'babando ovo' dos Camarotes. Faz de tudo por eles, puxa muito o saco e age como se fosse um kkk", concordou um perfil da plataforma.Não demorou para que o post repercutisse nas redes, arrancando risadas de muitos usuários: "'Pipoca do c*r*lho.' Quando ele meteu essa, bateu uma vergonha alheia!", contou uma pessoa. "O BBB estraga as pessoas. Olha eu aqui concordando com a Lumena", lamentou outra. "Esse cara é a sombra dos Camarotes. Precisa ser estudado! Só puxa saco e já se acha um deles", reclamou uma terceira. "Corta pra Lumena na edição dela sendo chaveirinho da Karol Conká, Projota e Nego Di", lembrou mais uma.