Isabelle em diálogo com Davi - Reprodução/Globo

Isabelle em diálogo com DaviReprodução/Globo

Publicado 01/02/2024 11:23

Rio - Isabelle conversou com Davi após o fim da festa desta quinta-feira (01) no "BBB 24". Ambos falaram sobre a discussão que o motorista teve com MC Bin Laden e Lucas

fotogaleria

"Sempre falei desde que você começou com isso de achar que tem que resolver as coisas em dia de festa. Sempre falei para ter cuidado com as suas palavras, porque as palavras ferem, machucam, matam", pontuou ela.

Em seguida, Davi tentou se defender. "Palavras com intenção disso. Palavras sem intenção, não. Eles sabem que se fosse com intenção eu estaria dançando, curtindo, fazendo e acontecendo. Esse povo é conversador baratinoso!", justificou.

"Não foi uma atitude correta, não foi uma noite correta. O pessoal fica falando de você para mim, mas essa é a minha opinião. Há quanto tempo eu falo para você não fazer isso em dias de festa?", disse Isabelle, afirmando que não concordou com a situação de conflito.