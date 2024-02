Equipe de Yasmin Brunet defende modelo de acusação de racismo - Reprodução

Equipe de Yasmin Brunet defende modelo de acusação de racismoReprodução

Publicado 31/01/2024 18:02

Rio - Yasmin Brunet, 35 anos, desabafou sobre as inseguranças que já sofreu por conta do seu corpo no BBB 24, apesar de ser considerada uma mulher "padrão".

"Tem coisas que eu não gosto, cara… e desculpa, vão falar que eu sou padrão, mas eu tenho questões mentais com isso", iniciou a modelo em conversa com Alane, que teve uma briga feia com Fernanda nesta quarta-feira (31) por conta de uma crítica ao seu corpo.

"Eu tenho compulsão, eu já parei de comer, fiz todas as paradas que eu posso imaginar para emagrecer, já fiz tudo. Eu tive anorexia. É uma parada minha e comigo, eu vejo isso em mim, não nos outros", disse Yasmin Brunet após a bailarina dizer que tinha medo de abordar questões de insegurança por ser considerada uma mulher padrão.

"Eu tinha medo de falar isso aqui por julgamentos de pessoas lá fora, mas eu tenho inúmeras inseguranças com meu corpo...Pegou num ponto fortíssimo pra mim", explicou Alane em conversas com os brothers sobre Fernanda dizer que ela estava "molenguinha" durante a briga.

Apesar da questão de compulsão alimentar de Yasmin, Rodriguinho insiste em falar sobre o tema em tom de deboche e brincadeira com a modelo no BBB.

O que é anorexia?

A anorexia é um transtorno alimentar que pode afetar pessoas de ambos os sexos e é causada pelo desejo excessivo e sem controle de emagrecer e atingir um determinado padrão de beleza.



A pessoa que sofre com anorexia para de comer e não consegue notar as mudanças em seu corpo. Aos poucos, o corpo fica com uma magreza excessiva que podem causar problemas mais graves e até desnutrição.

Muitos médicos indicam que a anorexia é também um distúrbio de imagem corporal, já que mesmo magro, o indivíduo se enxerga sempre acima do peso.