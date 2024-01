Rodriguinho - Reprodução/Globo

Rio - Rodriguinho acordou já detonando Davi na casa do "BBB 24" nesta quarta-feira (31). Em conversa com Pitel e Fernanda, ele disse o que fará caso o baiano passe a dormir no quarto Gnomo.

Ele começou reclamando de Isabelle ter acordado feliz. "Cantando na minha cabeça", começa Rodriguinho. "E duas músicas do Pará, para significar que as duas voltaram", fala Pitel

"A música pode até ser de Marte, só não vem cantar de manhã e bater palma...Enquanto alguém está dormindo", continua o cantor.

Pitel disse que Bin Laden precisa voltar logo pro quarto pois está claro que eles não vão se relalionar com outras pessoas.



"Ela acordou batendo palma aqui dentro, foi?", perguntou Pitel. "Dançando, cantando junto e batendo palma", conta Rodriguinho.

"Detalhe, relações com ela, o Davi vem junto na mochila, tá? Só para lembrar vocês...Já deitou do ladinho de vocês que eu bem vi", completou ele, dizendo o que fará se Davi mudar para o quarto deles: "Daqui a pouco vem novidade, 'ele é legal, deixa ele'. Ele entra e eu saio no mesmo minuto. Eu durmo no chão do banheiro."



"Ninguém vai entrar nesse quarto", diz Fernanda. "Já entrou, já dormiu a Ministra de Relações Públicas de Manaus", diz Rodriguinho.