Wanessa Camargo conversa com outros participantesReprodução/Globo

Publicado 31/01/2024 11:17

Rio - Wanessa Camargo contou para Raquele, Giovanna e Michel nesta quarta-feira (31), que passou por uma cirurgia devido a uma dificuldade que tinha para engravidar. A cantora é mãe de José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de oito.

"Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar. Falei: 'vamos operar'. Um ano depois, eu engravidei. A relação virou outra. Eu só conseguia [fazer a posição] papai e mamãe. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal", disse ela. Wanessa tinha uma condição chamada endometriose.

Camargo também detalhou que conseguiu olhar como seu corpo estava, por meio de uma laparoscopia [procedimento que avalia doenças intra-abdominais ou pélvicas].

"Eram feridas como se estivesse machucada. Estava no caso de pegar no intestino e ter que cortar parte dele. Era grau quatro. Por isso a menina que tem muita cólica, vá ver porque não é normal", ela recomendou no fim da conversa