Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 30/01/2024 18:57 | Atualizado 30/01/2024 19:12

Rio - Rodriguinho desabafou com Bin Laden sobre Beatriz nesta terça-feira (30). O pagodeiro diz que a vendedora passa por ele e não o cumprimenta e criticou a postura da sister.

"Ela pegou a briga da menina e parou de olhar na minha cara. Hoje eu acordei e estava ela e a Alane. 'Bom dia, meninas'. A Alane 'bom dia' e ela nem olhou. Ela já passa por mim invisível. Não sei qual que é a dela. O fato dela ser pobre, vencer na vida, dela fazer uma correria, lindo, mas isso não dá o direito de ser sem educação", diz Rodriguinho.

Bin Laden comentou que a vendedora também não fala com ele sempre. "Tem vezes que ela passa por mim e não dá bom dia...O que sinto é que, às vezes, ela fala mais comigo quando eu falo com ela", afirma o funkeiro.



"Dá vontade de falar: 'Bom dia, Bia, tudo bem? Você está com alguma problema? O que está acontecendo?'. É chato. (...) Eu não fiz nada para ela não me cumprimentar. Eu não gosto disso", diz Rodriguinho, visivelmente incomodado.