Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 30/01/2024 18:43

Rio - Wanessa Camargo conversou com Yasmin Brunet na varanda do "BBB 24", nesta terça-feira (30), e revelou que recusará o VIP de Davi , caso ele ganhe a prova do Líder.