Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 30/01/2024 16:31

Rio - Davi afirmou nesta terça-feira (30), enquanto aguardava na sala para fazer o Raio-X, que levaria Wanessa Camargo para o VIP, caso ganhe uma Prova do Líder, apesar dos comentários ofensivos que a cantora tem feito sobre a personalidade dele.

O baiano acredita que no VIP, Wanessa teria um maior acesso e uma variedade maior de comidas veganas. A filha de Zezé Di Camargo não cozinha, mas não consome carnes ou quaisquer alimentos que sejam de origem animal.

"Gente, eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana, de verdade, não sintam pena de mim", disse ela. "É consciência, né? É só no VIP que você vai ter a carne que você come, as suas comidas", respondeu o motorista de aplicativo