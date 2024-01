Yasmin Brunet opina sobre o Sincerão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Yasmin Brunet opina sobre o SincerãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/01/2024 08:06

Rio - O "Sincerão" deu o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil na noite desta segunda-feira. É que os participantes do "BBB 24" e os internautas não curtiram muito a dinâmica, que teve a participação dos emparedados Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, o líder MC Bin Laden e o anjo Fernanda. Na atividade, os brothers tiveram que apontar suas preferências no jogo e o mais fofoqueiro do reality.

MC Bin Laden escolheu Rodriguinho e Luigi como seus fechamentos na casa. Já Fernanda elegeu Giovanna Pitel e Rodriguinho. O dono do hit "Tá tranquilo, tá favorável" foi apontado como o mais fofoqueiro. Na dinâmica, os participantes não se comprometeram muito e não houve embates.

Após o término do "Sincerão", Yasmin opinou: "Tá flopado pra c*ralho aqui", comentou. Fernanda quis entender sobre o que se tratava. "Foi muito ruim assistir esse Sincerão. Não teve nada". Em conversa com Deniziane, Matteus e Davi, Beatriz disparou: "O Sincerão foi péssimo. Foi feio".

Os internautas também reclamaram da dinâmica e relembraram o jogo da discórdia. "Como pode a gente ter saído do jogo da discórdia pra essa dinâmica horrenda que é o Sincerão", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, que mico esse sincerão", comentou outro. "Uma gigantesca tragédia esse sincerão", opinou uma terceira pessoa.

Confira:

"Deve tá dando 9 pontos de audiência." (Pitel)

"FLOPADO PRA CARALH0. Foi muito ruim assistir esse Sincerão. NÃO TEVE NADA." (Yasmin)



É sobre isso. #BBB24 pic.twitter.com/QK0X1kjBBW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 30, 2024

A Beatriz falando que o sincerão foi pessimo kkkkkkkkk



E FOI MESMOOO #BBB24 pic.twitter.com/sBnRLk4d8S — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) January 30, 2024

como que o boninho teve a coragem de tirar isso aqui para transformar nisso de sincerão? burrice demais carapic.twitter.com/syxoDlUlLB — nala (@folkcruels) January 30, 2024

a dinâmica do sincerão de hoje pic.twitter.com/513Fz2VA2y — ondejacyviu (@JacyCarvalho) January 30, 2024

gente que mico esse sincerão #BBB24 pic.twitter.com/FuP1WpfqoW — especialista em assuntos de bbb (@lcsantt) January 30, 2024

alane e isabelle com sangue nos olhos prontas pra hablar muitcho e o boninho me aparece com esse sincerão de centavos #BBB24 pic.twitter.com/hnQiS6BDPT — (@thaisnitta) January 30, 2024

Quem inventou esse Sincerão e tirou o jogo da discórdia que gerava entretenimento???? SOCORRO #bbb24 pic.twitter.com/qjCKmfK6x7 — Ka (@kacomentx) January 30, 2024

Saudade de quando o jogo da discórdia era assim #BBB24 pic.twitter.com/PEE1bjd4bA — Volpe (@runbop) January 30, 2024