Leidy Elin e Matteus discutem no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/01/2024 07:23

Rio - Após o "Sincerão", Matteus e Leidy Elin discutiram na área externa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Tudo porque a trancista brincou com o painel usado durante a dinâmica e classificou o gaúcho como planta. Ele não gostou nada e os dois brigaram.

"Falei para Isabelle hoje, não falei? Planta, para mim, é quem não se movimenta no jogo", disse Leidy Elin. "Eu tenho minha opinião. 'Ai, desculpa, desculpa'. É o seu jeito. Eu acho planta e acabou, assim como achei que Isabelle não se movimentava, assim como achei que Raquele não se movimentava. Falei na cara de todo mundo e ninguém ficou nervoso assim", completou.

Matteus explicou que não estava nervoso e comentou que a trancista ficava com ele o dia inteiro. "E eu não posso achar planta?", quis saber ela. "Por que você não falou para mim?", questionou Matteus. Affair do gaúcho, Deniziane tentou intervir, mas levou um fora de Leidy. "Ane, eu estou falando com ele. Vai começar a tomar as dores dele?", reclamou a sister. "Não quero brigar com você", pontuou Deniziane. "Planta para mim é quem não se movimenta. Se eu acho que você não se movimenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra", destacou a trancista.

"Eu falo com a Raquele e com Isabelle, falei na cara delas", continuou Leidy. "Por que tu não falou antes? Tu esperou para falar ali na frente da câmera?", perguntou Matteus. "A gente está brincando ali. Só chegar ali e brincar", pontuou ela. "Se eu colocasse tu de planta lá, se eu colasse tu de fofoqueira? Não precisa levantar a voz", pediu o estudante. "Não estou levantando a voz, é meu tom de voz", reforçou ela.