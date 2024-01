Nizam e a irmã Hanna - Arquivo pessoal

Publicado 29/01/2024 18:08

Rio - Quarto eliminado do "BBB 24", Nizam teve uma participação polêmica no programa. Entre os comportamentos que incomodaram parte do público estão os comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet e supostamente pressionar Alane que desmaiou em conversa com ele.

O executivo de contas foi questionado por Thaís Fersoza no programa "Bate-Papo BBB" sobre o comportamento machista e a irmã dele, Hanna Lins aproveitou uma participação ao vivo para criticar a postura da apresentadora com Nizam, sugerindo que ela tinha tirado sarro do tique do irmão.

Em entrevista ao DIA, Hanna voltou a criticar a apresentadora da Globo. "Sobre a entrevista com a Thaís, ele ficou bastante abalado por causa do que ele estava vendo. Ela não foi delicada, acho que ela pegou muito pesado sim. O abalo dele não foi nem por causa dela, foi por causa da situação como um todo", diz.

"Continuo achando que ela foi desnecessária, pegou muito pesado. É o primeiro contato com a realidade aqui fora, lá dentro é outro mundo. É o primeiro contato, acho que ela deveria pegar mais leve, apontar as falhas dele, até porque ele precisa se corrigir, mas de uma forma mais sutil e elegante, acho que ela foi deselegante", opina.

A publicitária que está agenciando a carreira do irmão também opinou sobre quem é a maior decepção no jogo. "A maior decepção foi o Davi que continua se mostrando uma pessoa com um emocional despreparado", disse ela sobre o baiano que discutiu com Nizam no reality show.

Hanna também diz que não consegue avaliar muto o jogo do irmão porque não acredita que ele estava jogando.

"Ele não tava consciente de jogo lá dentro. A essência dele, ele é uma pessoa articulada. Ele errou em ter comentado sobre os corpos das meninas, em não lembrar exatamente tudo o que ele falava, ele já reconheceu e está trabalhando para não acontecer mais esse tipo de coisa".

'A gente não sofreu nenhum hate'

Apesar das críticas no jogo, ela afirma que o irmão tem tido uma recepção maravilhosa do público. "Tem sido incrível os dias dele fora da casa, a gente não sofreu nenhum hate, só recebemos carinho e amor dos fãs, todo mundo pedindo pra tirar fotos, está sendo muito bem recebido".

O executivo de contas entrou desempregado no programa, tem feito parcerias comerciais e pretende seguir a carreira artística.

"Ele tem muita vontade de seguir carreira como ator ou apresentador, esse sempre foi um sonho dele desde pequenininho e, se Deus quiser ele vai conseguir realizar, e continuar com o trabalho no instagram dele que hoje está com uma frequência bem relevante, então acho que vão surgir bastantes oportunidades de trabalho para ele', completou.