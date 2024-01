MC Bin Laden e Isabelle brigam no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/01/2024 08:05

Rio - MC Bin Laden e Isabelle discutiram na áera externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo depois da formação do paredão, na noite deste domingo. O cantor se aproximou da manauara, que estava conversando com Michel, Giovanna e Rodriguinho, para provocar a sister sobre o voto dela em Lucas e os dois brigaram feio.

"Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo", comentou o funkeiro. "O que você está falando? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele", declarou Isabelle. "Estou falando com você? Você é falsa mesmo", rebateu o artista. "Falso é você. Eu falei com ele. O que você tem a ver com meus votos? Eu conversei com ele antes, qual é o problema? Eu não tenho que votar? Aqui é um jogo", reclamou a bailarina. "Você é falsa", opinou Bin.

"Eu sou sua amiga por acaso para ter sido falsa contigo? Porque você está cuspindo aí, chega para mim e fala", comentou Isabelle. "Eu cuspi para você ouvir mesmo", explicou o MC. "Não, você chamou Rodriguinho, meu nome é Isabelle", retrucou a sister.

"Se quisesse jogar comigo, como se eu fosse manipulador. E primeiro, eu nem queria jogar com você. Só enxerguei que você é falsa mesmo, só confirmou que você é falsa. Só confirmou", destacou ele. "E você é um sonso porque eu estou ali sentada e você poderia me chamar", afirmou a dançarina.