Dado Dolabella com Wanessa CamargoReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 09:59 | Atualizado 29/01/2024 10:09

Rio - Dado Dolabella, de 43 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para mostrar uma música que compôs em homenagem à namorada, Wanessa Camargo, de 41. O artista aproveitou para falar sobre as críticas recebidas pela cantora durante o confinamento no "BBB 24" e alegou querer, apenas, a "paz".

"Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!/ Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje tô aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz... paz! Paz! Paz pra viver", diz ele, em um trecho da música, compartilhado através de um vídeo no Instagram. Na letra da canção, Dado ainda relembrou a condenação por agressão contra a ex-namorada, Luana Piovani, de 47 e relatou os julgamentos feitos pelos internautas na web."Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!/ Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje tô aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz... paz! Paz! Paz pra viver", diz ele, em um trecho da música, compartilhado através de um vídeo no Instagram.

"Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape", disse ele, que aproveitou para pedir compaixão pela amada.

"Eu, graças a Deus, consegui me libertar de todos os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E, assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas! Portanto, menos julgamentos e mais compaixão!", concluiu.

Veja o vídeo