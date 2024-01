Luana Piovani relembra agressões de Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Luana Piovani relembra agressões de Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 11:06 | Atualizado 11/01/2024 11:10

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar as agressões sofridas em seu antigo relacionamento com Dado Dolabella, de 43. A atriz, que namorou com o cantor entre os anos de 2006 e 2008, criticou os elogios feitos pelo público à união do artista com Wanessa Camargo, atualmente no 'BBB 24', e aproveitou para voltar a opinar sobre a relação dos dois.

fotogaleria

"Essa coisa do casal fofo... Ela está lá [no 'Big Brother Brasil'] e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele... A gente chama quem comete crime de criminoso", iniciou a loira através dos stories.

Na sequência, Luana ratificou que a presença da filha de Zezé Di Camargo no reality também traz o nome de Dado aos holofotes da mídia brasileira. "Wanessa muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela... Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso", ponderou.



"Cada um tem o ídolo que merece e escolhe para si quem quer admirar. Minha régua é bem alta, mas nem todos são assim. Eu não ouço as músicas da Wanessa, e o namorado dela, então... De qualquer maneira, fiquem atentos, porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil com essa força que a internet tem. Depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens enaltecidos sendo agressores e criminosos", avisou a artista, por fim.