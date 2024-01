Bárbara Evans compartilha fotos de ensaio fotográfico dos gêmeos Álvaro e Antonio - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans compartilha fotos de ensaio fotográfico dos gêmeos Álvaro e Antonio Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 19:29

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, compartilhou nesta quinta-feira (11), em suas redes sociais, imagens do ensaio fotográfico dos filhos gêmeos Álvaro e Antonio, que nasceram no dia 27 de novembro, fruto do seu casamento com Gustavo Theodoro.