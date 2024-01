Grávida, Ary Mirelle compartilha fotos de ensaio com João Gomes - Reprodução

Grávida, Ary Mirelle compartilha fotos de ensaio com João GomesReprodução

Publicado 11/01/2024 19:58

Rio - Ary Mirelle compartilhou, nesta quinta-feira (11), uma série de fotos do ensaio fotográfico que realizou ao lado de João Gomes. A influenciadora, que espera Jorge, primeiro filho com o cantor, encantou os internauta com os registros.

fotogaleria

"Os dois homens da minha vida", escreveu Ary na legenda da publicação. João, por sua vez, se declarou para a amada nos comentários. "Oh, mulher, você é linda... és a linda das mais lindas", disse.

Famosos e anônimos também fizeram questão de elogiar o casal. "Lindos amados", afirmou Maisa. "Fofura", comentou Solange Almeida. "Que coisa linda", disse um seguidor, enquanto outro pediu: "Vem logo, Jorginho!".

Confira: