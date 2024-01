Solange Frazão curte praia aos 61 e revela segredo da beleza - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 17:33

Rio - Musa fitness dos anos 90, Solange Frazão era figura frequente no palco do "Domingo Legal", do SBT, na época apresentado por Gugu Liberato. Aos 61 anos, ela compartilhou um vídeo curtindo momentos na praia e revelou o segredo de sua beleza e saúde.

"Não há um segredo mágico para as conquistas que tanto queremos. Há sim um empenho e muita dedicação e disciplina. Faça definitivamente boas escolhas para este ano que vc vai ver a transformação. Em toda minha trajetória sempre apliquei o método da disciplina nos principais pilares", iniciou.

Solange contou ainda que possui uma alimentação regrada, livre de açúcar, com muitas verduras escuras, ovos, maçã, oleaginosas e carne branca.

"Disciplina do sono reparador: Dormir cedo e acordar cedo, respeitando o ciclo circadiano. O nascer do sol é hora de levantar. O pôr do sol é hora de começar a desligar", completou.

Ela ainda recomendou que todos tenham a disciplina de atividades físicas com musculação, funcional, aeróbio, pilates e alongamento.