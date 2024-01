MC Mirella - Reprodução / Instagram

MC Mirella Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 16:47

Rio - MC Mirella, de 25 anos, compartilhou nesta quinta-feira (11), através do Stories no Instagram, como está sua barriga após o parto da primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com Dynho Alves. A cantora deu à luz há 15 dias, no dia 26 de dezembro.