Bruna Biancardi se declara para a filha MavieReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 12:48

Rio - Bruna Biancardi se declarou para a filha Mavie, de três meses, em uma postagem nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 11.

"Como que vivi tanto tempo sem você? Razão da minha vida", escreveu a mamãe babona.

A bebê é fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Neymar.

Na quarta-feira (3) da semana passada, Bruna compartilhou um vídeo da filha tentando engatinhar. Com a ajuda de uma almofada de suporte, Mavie apareceu brincando no tapete e conseguiu se movimentar pelo chão. "Tempo, vai com calma, por favor", escreveu a influenciadora.

Fim do namoro com Neymar

Em novembro do ano passado, Bianca anunciou que o relacionamento com Neymar tinha chegado ao fim.

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", iniciou ela.

Ela ainda afirmou que mantém uma relação cordial com o ex-noivo por conta da filha: "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", concluiu.

Neymar e Bruna começaram a flertar por mensagens em 2021. Pouco tempo depois, ela foi encontrá-lo em Paris, e o relacionamento se tornou público durante um passeio de barco do casal. Na ocasião, ela foi até confundida por algumas pessoas com Bruna Marquezine, ex-namorada dele. O namoro só foi oficializado em abril de 2022. Quatro meses depois eles terminaram e reataram em janeiro do ano passado. Em abril, o casal anunciou a gravidez de Mavie.