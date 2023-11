Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez - Foto reprodução Internet

Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidezFoto reprodução Internet

Publicado 28/11/2023 14:23

Rio- Bruna Biancardi, 29 anos, confirmou que está solteira. Após mais uma polêmica envolvendo Neymar, 31, a influenciadora, mãe de Mavie, divulgou um comunicado no seu Instagram, nesta terça-feira, 28.

fotogaleria

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", iniciou ela.

Ela ainda afirmou que mantém uma relação cordial com o ex-noivo por conta da filha: "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", concluiu.



Neymar e Bruna começaram a flertar por mensagens em 2021. Pouco tempo depois, ela foi encontrá-lo em Paris, e o relacionamento se tornou público durante um passeio de barco do casal. Na ocasião, ela foi até confundida por algumas pessoas com Bruna Marquezine, ex-namorada dele. O namoro só foi oficializado em abril de 2022. Quatro meses depois eles terminaram e reataram em janeiro deste ano. Em abril, o casal anunciou a gravidez de Mavie.

Colecionador de polêmicas

O atacante se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto, Aline Farias, divulgou uma conversa privada em que o jogador pedia "nudes" para ela. O jogador do Al-Hilal se pronunciou após o ocorrido e disse que a troca de mensagens aconteceu "anos atrás". Neymar comentou uma postagem do perfil "Babado Dos Famosos" no Instagram.

"Manda essa f** mostrar a data. Isso foi anos atrás", escreveu o atacante, que se lesionou em partida da seleção brasileira contra o Uruguai e só irá voltar a jogar no ano que vem.

Em seu perfil nas redes sociais, Aline afirmou que "podem me chamar, mentirosa e biscoiteira ou até aproveitadora, mas ele responder só confirma que a conversa existiu e que foi verdadeira".

A criadora de conteúdo adulto compartilhou uma nota em seu perfil no Instagram. Ela também autorizou Neymar a "postar toda a nossa conversa para as pessoas lerem e tirarem suas dúvidas".

Durante a gestação e o pós-parto, Bruna foi bombardeada de notícias envolvendo festinhas com mulheres e infidelidades de Neymar. Uma das que mais repercutiu aconteceu na véspera do Dia dos Namorados quando ele se encontrou com a influenciadora Fernanda Campos.



Neymar chegou a assumir a traição e pediu perdão nas redes sociais para Biancardi.