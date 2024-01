Dani Calabresa imita Beatriz do 'BBB 24' e arranca risadas dos internautas - Reprodução / Instagram

Dani Calabresa imita Beatriz do 'BBB 24' e arranca risadas dos internautas Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 21:40 | Atualizado 11/01/2024 21:43

Rio - Dani Calabresa, de 42 anos, divertiu seus seguidores nesta quinta-feira (11), após postar um vídeo imitando a participante Beatriz Reis, do "BBB 24". A humorista aproveitou para falar quem são seus brothers preferidos dessa edição.

fotogaleria

"A Barbie Brás ela vem com muito bom humor, animação e toba ligado no 220v para dançar nas festas e correr do rapa", brincou ela."Também estou adorando a Vanessa Lopes, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Alane Dias, Davi Brito e Vinicius Rodrigues E vocês, tão gostando de quem?", continuou Dani Calabresa.Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram. "Te Amo Dani! Sua energia é contagiante", elogiou uma fã. "Eu tô amando os mesmos que você citou", revelou mais uma. "Você é demais", disse o seguidor.