Ana Castela aposta em look Barbie Core para a gravação do DVD de Dilsinho - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 11/01/2024 21:33 | Atualizado 11/01/2024 21:46

Rio - Ana Castela marcou presença, nesta quinta-feira (11), na gravação do DVD de Dilsinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Para a ocasião, a cantora apostou em um look "Barbie Core", com chapéu, roupa e bota rosa.

fotogaleria

Ao mostrar o visual escolhido para o evento em seu story do Instagram, a boiadeira brincou com os resultados de seus treinos. "Olha o tamanho dessa perna", celebrou Ana, ao revelar que tem treinado pesado.

Além da cantora, famosos como Mari Fernandez, Vitor Kley e Ricky Tavares também fizeram questão de prestigiar o novo projeto de Dilsinho, entitulado "Diferentão 2".