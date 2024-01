Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 20:09 | Atualizado 11/01/2024 20:10

Rio- Após fazer uma aula experimental de natação e até brincar dizendo que iria virar a "Ariel", a personagem do filme Pequena Sereia, Jojo Todynho desistiu de dar continuidade ao esporte na academia que visitou e explicou o motivo nas redes sociais.

"Oficialmente começaria minha aula de natação hoje numa academia perto de casa, só que não vou poder mais, porque eles pegaram minha foto sem autorização e postaram nos stories e feed [do Instagram] deles fazendo propaganda", iniciou ela.



A cantora explicou que está pesquisando algum outro lugar para fazer as aula de natação. "As pessoas não perguntam se pode, tiram sua privacidade assim e perdem cliente porque lá não volto mais. Professor maravilhoso, adorei conhecer ele, muito paciente, me ensinando tudo. Estava muito feliz, mas aconteceu essa coisinha chata, não voltarei mais lá", desabafou.