Publicado 11/01/2024 19:01 | Atualizado 11/01/2024 19:04

Rio - Luisa Mell veio a público nesta quinta-feira (11), através do Stories do Instagram, comentar sobre o vídeo que viralizou do "BBB 24" onde Wanessa Camargo mata inseto e Yasmin Brunet tenta repreender, relembrando que a cantora é vegana. A influenciadora e ativista defendeu Wanessa e confessou que mata pernilongos.

"Vegano mata ou não mata inseto? Se você está neste país, de alguma maneira, você está acompanhando o Big Brother Brasil 24 e sabe que lá está Wanessa Camargo, cantora famosa, querida e agora vegana. Isso tem levado o veganismo a discussões em todos os locais, inclusive até pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema", falou Luisa.



A influenciadora explicou sobre ser vegano: "O veganismo é uma filosofia de vida que busca, na medida do possível e praticável, excluir qualquer tipo de crueldade e exploração dos animais. Tanto para alimentação, para vestuário ou para qualquer tipo. Os insetos, na verdade, causam um pouco mais de polêmica. Por exemplo, pernilongo. Sim, eu confesso para vocês, eu também mato pernilongo. Como eu disse para vocês, é na medida do possível", revelou.



Luisa ainda disse que uma pessoa não deve colocar sua vida em risco por conta de um inseto, mesmo sendo vegano. "Se estou em uma casa de praia que alugo e tem uma aranha e eu estou ali no meio da mata, eu não faço questão de matar. Eu tento pegar a aranha e colocar ela na mata. Acho que a gente também invade o local dos animais. Se o animal não está colocando em risco a mim e a minha comunidade, eu acho que ele tem todo o direito de viver. Por exemplo, as abelhas, elas são mais importantes para a vida na Terra do que a gente. Então a gente tem que viver em harmonia", concluiu.

