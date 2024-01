Juliette prestigia namorado, Kaique Cerveny, em competição de Crossfit - Reprodução

Juliette prestigia namorado, Kaique Cerveny, em competição de CrossfitReprodução

Publicado 11/01/2024 18:59

Rio - Juliette prestigiou, nesta quinta-feira (11), o namorado, o atleta Kaique Cerveny, em um campeonato de crossfit em Miami, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, a cantora compartilhou registros do momento e provou que é fã número um do amado.

"Já estamos indo para o campeonato de crossfit. Vamos filmar o movimento para vocês", avisou a cantora, ainda no carro ao lado do amigo Rallyson, a caminho da competição.

Nos stories, Juliete mostrou detalhes do campeonato e posou ao lado de Kaique vestindo um casaco combinando com a camisa dele. Além disso, a artista apareceu alongado o atleta que agradeceu com um beijo na artista. Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado.