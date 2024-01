MC Daniel sai em defesa Yasmin Brunet a afirma que modelo não é ?patricinha? - Reprodução / Instagram

MC Daniel sai em defesa Yasmin Brunet a afirma que modelo não é ?patricinha?Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 17:38

Rio - MC Daniel, de 25 anos, defendeu Yasmin Brunet nesta quinta-feira (11), através do Stories no Instagram. O funkeiro, com quem a modelo teve um breve relacionamento, compartilhou um vídeo em que Rodriguinho fala durante uma conversa no Big Brother Brasil, como percebeu que ela não é "patricinha".