Fabiula Nascimento - Reprodução / Instagram

Fabiula NascimentoReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 13:47 | Atualizado 11/01/2024 13:48

Rio - Fabíula Nascimento, 45 anos, deixou a Globo após um contrato de 14 anos. O anúncio foi feito pela atriz no Instagram nesta quinta-feira, 11.

fotogaleria

"Seu Globo, Dona Glô,Jaquinho,cc3,estúdio/casa, camarinhu…Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!! Vivi um sonho que nunca imaginei:Fiz 7 novelas, séries, filmes e participações em programas de alta qualidade artística. Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho", iniciou ela.

Entre os projetos da atriz na Globo estão: "Avenida Brasil" (2012), "Boogie Oogie" (2014), "Segundo Sol" (2018) e "Bom Sucesso" (2019).

"Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada! Isso não é um adeus, e sim um até breve! Toda a minha gratidão a essa empresa que me abraçou com tanto carinho. Obrigada! Ps: mudamos o status do nosso relacionamento, mas o amor e o respeito continuam os mesmos", concluiu.

Fabíula é casada com o ator Emílio Dantas com quem tem dois filhos: os gêmeos Roque e Raul, de 2 anos.