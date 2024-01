Mariana Ximenes - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 15:29

Rio - Mariana Ximenes aproveitou que estava na praia para se produzir para algumas fotos. Os resultados foram compartilhados em seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (11).

"Ao meu passado. Eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações. A minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele", ela escreveu na legenda da publicação.

A atriz também compartilhou um poema de Mário Quintana, que diz "Se for pra esquentar, que seja no sol. Se for pra enganar, que seja o estomago. Se for pra chorar, que se chore de alegria. Se for pra ser feliz... Que seja o tempo todo!".