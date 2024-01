Bianca - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 13:38

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para dividir com os fãs algumas das mudanças que tem feito no ano de 2024. A empresária e ex-BBB revelou que, atualmente, passa as primeiras horas do dia longe do celular, sem entrar em nenhuma rede social, e afirmou ter se descoberto mais "disciplinada" ao desenvolver o novo hábito.

"Eu acordo e fico duas horas sem entrar em nenhuma rede social. Muda o meu dia. Sério! WhatsApp eu ainda entro de vez em quando, mas até isso estou evitando. Se eu entrar, eu perco essas duas horas comigo", iniciou Bianca através dos stories do Instagram.

"Quando a gente tira a distração do celular, descobre que é muito mais disciplinada do que imaginava", ponderou a influenciadora.

Bianca começou a trabalhar com internet aos 16 anos e, hoje, acumula mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. A influencer ainda concilia seu trabalho na web com o ramo empresarial, onde desenvolve produtos cosméticos.