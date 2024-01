Elisângela Brito, mãe de Davi do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 20:05

Rio - Elisãngela Brito, mãe de Davi, chorou com as últimas conquistas do filho no "BBB 24". Após escapar do paredão ao vencer a prova Bate e Volta, ele ainda conquistou uma bolsa de estudos e pretende realizar o sonho de cursar Medicina.