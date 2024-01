Rio - Davi Brito não conseguiu conter o choro ao realizar o seu grande sonho durante uma dinâmica em grupo do 'BBB'. Nesta segunda-feira (29), o motorista de aplicativo recebeu uma bolsa de estudos integral de uma patrocinadora do programa e acabou se emocionando com a conquista, que era sua maior motivação para entrar no 'Big Brother'.

Depois dele e da sister Deniziane receberem 5 mil reais para pagarem suas faculdades, o baiano chegou a confessar para Isabelle que não tinha nem mais interesse no prêmio do reality. "Eu não queria o prêmio, só queria estudar", disse Davi entre lágrimas para a amiga. Em um clipe que repercutiu no X, o antigo Twitter, a cunhã também comemorou a vitória do futuro médico, chamando o brother carinhosamente de Doutor Davi.Usuários da plataforma não conseguiram deixar de torcer pela vitória do participante após assistirem à cena: "A gente vai te dar o prêmio mesmo assim", avisou um internauta. "Calma, Davi... Você ainda precisa de dinheiro para os livros e pro material de estudo", lembrou outro. "Que moleque bom. Aproveite a estrela da vitória, garoto", disse uma terceira. "Tudo que ele quer é salvar vidas! Tamo fechado contigo, pai. Mal sabe que vai ganhar os 3 milhões de brinde", brincou mais um.