Wanessa conversa com IsabelleReprodução/Globo

Publicado 29/01/2024 16:23 | Atualizado 29/01/2024 16:42

Rio - Após ajudar Davi a ganhar uma dinâmica no "BBB 24", que o fez chorar depois de ganhar uma bolsa de estudos integral, Wanessa Camargo voltou a dizer que tem "medo" do baiano e que ele desperta gatilhos de traumas com pessoas que ela já viveu fora da casa.

A cantora chamou Isabelle e falou que não gosta quando ele levanta a voz e grita. "Tem pessoas como eu que não conseguem conversar com uma pessoa assim. Eu sinto violência. Pra mim é muito fácil virar a chave aqui, eu não conheço o Davi. Pra mim qualquer homem que grite dessa maneira, eu saio fora.", disse ela.

A filha de Zezé di Camargo ainda falou que sentiu que o brilho de Isabelle se apagou após se aproximar de Davi.

"Essa forma dele de falar, não sei se é um defeito ou qualidade. Eu tenho uma mania de vida de me colocar no lugar do outro... Não sou mãe dele, de corrigir ele... É o jogo dele, é a forma como ele encontrou de sobreviver aqui dentro", disse Isabelle.

"Não acho ele uma pessoa ruim, ele tem um coração muito bom. Das vezes que falei, elel nunca mandou eu calar a boca. Ele me ouve muito, eu ouço também...Percebo que tem a inflexibilidade de algumas pessoas em relação a ele", completou a sister.

Wanessa seguiu tentando influenciar a participante dizendo que já "passou pano" pra muita gente que a decepcionou na vida.



Mais cedo, o motorista de aplicativo contou para a cantora que ser médico é um desejo de menino e que estudar Medicina era um sonho morto para ele.